Суд розблокував рахунки "Львіввугілля" для виплати зарплати шахтарям – ОДА

13:14, 09 березня 2017
Промисловість
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Раніше профспілка шахтарів планувала провести акції протесту з метою відновлення виплати заробітної плати працівникам «Львіввугілля».

Ілюстрація REUTERS

Господарський суд Львівської області розблокував рахунки державного вугледобувного підприємства «Львіввугілля», що дасть змогу відновити виплату заробітної плати шахтарям.

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Про це на своїх сторінках у соцмережі Facebook повідомили голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Є добра новина: шахтарі Львівщини отримають зароблені кошти... Щойно отримав рішення Державної виконавчої служби – рахунки ДП «Львіввугілля» розблоковано», – написав Синютка.

«Суд прийняв рішення про розблокування рахунку ДП «Львіввугілля»! Тепер гірники дістали надію на отримання зарплати. А державне підприємство зможе вести господарську діяльність», – зазначив Волинець, додавши, що станом на сьогодні на заблокованому рахунку держкомпанії є 93,8 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, раніше профспілка шахтарів планувала провести акції протесту з метою відновлення виплати заробітної плати працівникам «Львіввугілля».

За даними Єдиного реєстру судових рішень, 2 березня 2017 року держкомпанія «Регіональні електричні мережі» (постачальник електроенергії для вугледобувних шахт) звернулася до Господарського суду Львівської області з позовом до «Львіввугілля», в якому вимагала стягнути з підприємства 97,4 млн грн. Розгляд справи було призначено на 10:20 9 березня. При цьому, за даними експертної організації «Всеукраїнська енергетична асамблея», станом на 1 лютого 2017 року загальна заборгованість вугільної галузі за постачання електроенергії становила 11,6 млрд грн.

Також 2 березня 2017 року на шахті №10 «Степова», що входить до структури підприємства «Львіввугілля», стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали понад 20 людей. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

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Теги: #шахтарі#зарплата#Львіввугілля