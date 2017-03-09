Найбільше металургійне підприємство України заявило про нестачу вугілля

Найбільше металургійне підприємство України – комбінат "Арселорміттал Кривий Ріг" заявило про нестачу вугілля марок «АШ» і «АС» (антрацит), які використовуються в процесі виплавки металу, підприємство також готуєтьсядовіялових відключень електроенергії у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Вже зараз підприємство відчуває нестачу вугілля марок «АШ» і «АС», які є критичним сировиною для агломераційного і металургійного виробництв. Запаси сировинних матеріалів вичерпуються, і компанія стурбована можливими ризиками щодо майбутніх поставок», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що компанія розробила кризовий план роботи в умовах введення надзвичайних заходів у сфері енергетики.

«Технологічні служби цехів знаходяться в повній готовності у зв'язку з загрозою віялових відключень електроенергії у Дніпропетровській області», - повідомили в прес-службі, додавши, що дефіцит сировини і обмеження електропостачання можуть призвести до скорочення випуску продукції.

«В даний час всі структурні підрозділи працюють в штатному режимі. Однак можливим наслідком блокади може стати скорочення виробництва», - повідомили в компанії, додавши, що «Арселорміттал Кривий Ріг» вживатиме всі можливі заходи, щоб не допустити збою виробничої діяльності і зриву договірних зобов'язань з експорту своєї продукції.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, в результаті чого під загрозою надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни.

У зв'язку з цим 15 лютого Кабмін прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

Раніше голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков зазначав, що втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть не менше 3,5 млрд дол.

У 2016 році «Арселорміттал Кривий Ріг» виготовив 8,96 млн тонн залізорудного концентрату, що на 11,5% менше, ніж за 2015 рік.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Арселорміттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну. Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.