Промпродукція в Україні подорожчала майже на 39%

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні в лютому 2017 року в річному вираженні, порівняно з лютим 2016 року, прискорилося до 38,9% до 36,8% місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, січнем 2017 року, ціни виробників промпродукції в лютому зросли на 3,1%.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку зазначили, що зростання промвиробництва в січні перевищило прогнози

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 2,8%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року знизилися на 0,3%, до січня 2016 року – зросли на 36,8%.