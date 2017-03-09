Вугільні шахти у Львівській області працюють у штатному режимі – Міненерговугілля

19:33, 09 березня 2017
Промисловість
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Вугільні шахти у Львівській області, крім шахти «Степова» держпідприємства «Львіввугілля», на якій 2 березня сталася аварія, працюють у штатному режимі і продовжують відвантажувати вугілля.

Ілюстрація / REUTERS

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Всі шахти ДП «Львіввугілля», крім шахти «Степова», працюють у штатному режимі і продовжують відвантажувати вугілля. На «Степовій» роботи припинені і комісія продовжує вивчати ситуацію», - повідомили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2017 року на шахті №10 "Степова" держпідприємства "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинуло 8 гірників і постраждали більш як 20 людей. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті загоряння повітряно-метанової суміші.

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Для розслідування причин вибуху на шахті Кабінет міністрів створив урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубком, а також ще одну комісію на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном - для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.

За словами Зубка, комісія, яка працюватиме протягом місяця, має визначити причини трагедії, а також виробити рішення для недопущення подібних аварій на шахтах у майбутньому.

7 березня Міненерговугілля доручив керівникам вугледобувних підприємств, що входять до сфери впливу міністерства, встановити режим посиленого контролю за безпекою проведення гірничих робіт.

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Теги: #Львівщина#шахти#Степова