На Алясці відкрили велике нафтове родовище

Іспанська нафтовидобувна компанія Repsol і її американський партнер Armstrong Energy повідомили про відкриття нафтового родовища на півострові Аляска, повідомляє Росбалт. Repsol з 2008 року проводила на території Аляски геологорозвідку.

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Обсяг видобутих запасів нафти, за оцінками компаній, що дорівнює 1,2 мільярда барелів.

"З відкритих на суші в США за останні 30 років це родовище — найбільше", - йдеться в повідомленні.

Вже з 2021 року щоденний видобуток на ньому може досягти 120 тисяч барелів. Для порівняння, на одному з найбільших в Росії родовищ - Приобському зараз видобувають менше.