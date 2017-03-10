На Алясці відкрили велике нафтове родовище
13:41, 10 березня 2017Промисловість
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З відкритих на суходолі в США за останні 30 років це родовище — найбільше.
Ілюстрація REUTERS
Іспанська нафтовидобувна компанія Repsol і її американський партнер Armstrong Energy повідомили про відкриття нафтового родовища на півострові Аляска, повідомляє Росбалт. Repsol з 2008 року проводила на території Аляски геологорозвідку.
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Обсяг видобутих запасів нафти, за оцінками компаній, що дорівнює 1,2 мільярда барелів.
"З відкритих на суші в США за останні 30 років це родовище — найбільше", - йдеться в повідомленні.
Вже з 2021 року щоденний видобуток на ньому може досягти 120 тисяч барелів. Для порівняння, на одному з найбільших в Росії родовищ - Приобському зараз видобувають менше.
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