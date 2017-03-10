Ахметов через блокаду перевів свої шахти на непідконтрольній частині Донбасу в режим простою

Найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК у зв'язку з неможливістю відвантаження вугілля через блокаду зони АТО перевів свої шахти, які розташовані на тимчасово непідконтрольній Україні території, в режим простою.

Читайте такожСитуація на захоплених бойовиками підприємствах окупованого Донбасу критична - росЗМІ

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі підрозділу компанії «ДТЕК Енерго», який об'єднує сектор видобутку, збагачення та спалювання вугілля на ТЕС.

«У зв'язку з неможливістю відвантаження вугілля, яке видобувають підприємства ДТЕК, розташовані на тимчасово непідконтрольній території - шахта «Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Свердловантрацит», «ДТЕК Ровенькиантрацит», переведені в режим простою», - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі відзначили, що ДТЕК продовжує керувати і зберігати контроль над вугледобувними активами на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з окупацією проросійськими бойовиками частин Донецької і Луганської областей влітку 2014 року Україна почала відчувати дефіцит енергетичного вугілля. Зокрема, вугілля імпортувалося з ПАР і Польщі.

Наприкінці січня 2017 року поставки дефіцитного вугілля антрацитної групи із зони АТО були зупинені ветеранами АТО, в результаті чого 15 лютого Кабмін увів надзвичайні заходи у сфері енергетики. Ці заходи були зумовлені скороченням запасів антрациту на теплоелектростанціях, які працюють в об'єднаній енергосистемі України.

Також раніше влада так званих республік ДНР і ЛНР заявляла про плани з введення тимчасової адміністрації на вугледобувних активів ДТЕК на непідконтрольній території.

28 лютого гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що вуглевидобувні підприємства «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» і «Краснодонвугілля» працюють у штатному режимі, незважаючи на заяву бойовиків.