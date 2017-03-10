В Україні провели випробування нової партії протитанкових ракет (відео)

У КБ заявили, що випробування були проведені в інтересах замовника й були успішними. Відповідний відеозапис опублікований на YouTube-каналі "Луча".

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Як видно на записі, протитанкові ракети українського виробництва точно вразили ціль.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для військово-повітряних сил України. Ракети калібру 80 мм призначені для ураження наземних цілей та спроектовані для озброєння ударних вертольотів й літаків.