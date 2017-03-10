"Укроборонпром" запропонував Польщі співпрацювати у сфері протиповітряної оборони та бронетехніки

Держконцерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства України, запропонував Польщі співпрацювати у сфері протиповітряної оборони та бронетехніки для створення нових зразків озброєння та військової техніки.

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Як повідомила прес-служба концерну, цю пропозицію озвучив генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов під час зустрічі делегацій "Укроборонпрому" і Міністерства оборони Польщі, які очолювали Романов і держсекретар польського оборонного відомства Бартош Ковнацький.

«Польська оборонна промисловість є одним із стратегічних партнерів "Укроборонпрому", ми вже маємо досвід ефективного співробітництва і прагнемо його розширити», - заявив Романов у ході зустрічі делегацій, повідомили в прес-службі.

Гендиректор "Укроборонпрому" зазначив, що співпраця з Польщею дозволить Україні поглибити військово-технічне співробітництво з НАТО.

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«Зараз "Укроборонпром" активно упроваджує стандарти НАТО і веде нові розробки у відповідності з міжнародними нормами. Польща є країною - членом НАТО, тому цей досвід дозволить Україні поглибити військово-технічне співробітництво з НАТО», - сказав він.

У прес-службі зазначили, що у переговорах також взяли участь керівники ключових польських підприємств оборонної промисловості: PGZ, PCO, WB Electronic, HSW, Bumer Labedy. Це компанії, з якими "Укроборонпром" вже має спільні проекти, реалізація яких також обговорювалася на зустрічі.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять понад сотня підприємств ОПК України.