Boeing побудує в Китаї перший завод за межами США

У кінці березня в китайському місті Чжоушань (провінція Чжецзян) розпочнеться будівництво центру фінальної збірки вузькофюзеляжних реактивних літаків Boeing 737.

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Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на агентство «Сіньхуа».

Перший літак планується передати замовнику в кінці 2018 року. Виробнича потужність підприємства повинна становити до 100 Boeing 737 в рік.

Нове підприємство стане першим заводом американської корпорації Boeing за межами США. На заводі будуть проводити завершальні роботи, включаючи фарбування фюзеляжів і оздоблення салонів літаків Boeing 737.

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Про плани будівництва підприємства було оголошено в 2015 році під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до США.

У жовтні 2016 року було підписано відповідну угоду між владою провінції Чжецзян, корпорацією Boeing і Китайською корпорацією комерційної авіації. Повідомляється, що завдяки новому підприємству з'являться до 2 тис. робочих місць.