Аварія на шахті "Степова": підприємство не мало дозволів на проведення робіт

Державна комісія з розслідування причин вибуху на шахті «Степова» об'єднання «Львіввугілля», внаслідок якого загинули 8 шахтарів, вже виявила ряд порушень у роботі підприємства, відповідальні за ці порушення понесуть відповідальність. Про це сказав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

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«Зараз ми з'ясовуємо, як на шахті опинилося небезпечне обладнання, яким чином замість 450 кубометрів повітря, які повинні були бути в шахті (у лаві - УНІАН), там було лише 120 кубометрів повітря. Ми з'ясовуємо, чому не спрацювала система оповіщення про небезпечну концентрацію метану - УНІАН)», - сказав Зубко.

Він також звернув увагу, що в ході розслідування стало відомо, що шахта не мала дозволів на проведення робіт. «Зараз ми з'ясовуємо, чому не було дозволів, які видавались приписи, як вони виконувалися. Ми також отримали інформацію, про те, що кілька шахт об'єднання «Львіввугілля» також не мають дозволів на проведення робіт. Таким чином, ми складаємо всю карту ситуації: і систем оповіщення і систем особистої безпеки, - сказав Зубко. - Думаю, що місяця часу, який відведений на роботу комісії, вистачить, щоб зробити висновок не лише про причини трагедії, а й про те, що потрібно зробити на інших українських шахтах».

Як повідомляв УНІАН, 2 березня на шахті №10 "Степова" об'єднання держпідприємства "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинуло 8 гірників і постраждало більш як 20. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

Як заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, шахта може відновити роботу, але лише після завершення всіх перевірок і видачі всіх дозволів.