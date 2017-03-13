Крюківський завод збільшив виробництво вантажних вагонів в 7 разів

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-лютому збільшив виробництво вантажних вагонів в 7,1 рази, або на 307 одиниць в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 357 вагонів.

Про це УНІАН заявив начальник управління економіки Кременчуцького міськвиконкому Микола Здойма, посилаючись на дані підприємства.

Читайте також"Укрзалізниця" купить одразу 3 тисячі вантажних вагонів

За його словами, в січні-лютому року підприємство виробило 12 пасажирських вагонів, тоді як у січні-лютому 2016 року – жодного. Також у січні-лютому цього року було модернізовано 15 пасажирських вагонів.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонзавод в 2016 році збільшив виробництво вантажних вагонів у 3,8 рази до - 1576 вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.