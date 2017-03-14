В РФ заявили, що продовжують купувати в України вертолітні двигуни

"Для потреб Міноборони все ми закриваємо самі: новий двигун ВК-2500 виробляється серійно на заводі "Клімов" в Санкт-Петербурзі. Що стосується вертольотів цивільного призначення та тих, що йдуть на експорт, — ми купуємо їх в Україні, але поступово будемо нарощувати виробництво", — цитує главу "Ростеха" Чемезова РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, війна не завадила в 2016 році стати Росії найбільшим партнером України у військовій сфері, про що свідчить дослідження, яке щорічно проводить авторитетна міжнародна організація – Стокгольмський інститут дослідження проблем світу (SIPRI).

У той же час, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що журналісти неправильно витлумачили матеріали нової доповіді дослідження SIPRI про озброєння і міжнародної безпеки.