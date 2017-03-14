Гройсман хоче налагодити з Туреччиною спільне виробництво літаків

Прем'єр-міністр Володимир Грйосман заявляє, що Україна зацікавлена налагодити з Туреччиною спільне виробництво літаків.

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Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, про це Гройсман сказав у ході спільної прес-конференції з главою турецького уряду Біналі Йилдиримом за підсумками їхніх переговорів в Анкарі.

За словами глави українського уряду, Київ готовий до співпраці з Анкарою у питанні спільного виробництва літаків.

«Туреччина та Україна мають хорошу технологічну інфраструктуру, і якщо об'єднати зусилля, то можна успішно налагодити спільне виробництво літаків», - заявив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман у ході зустрічі з главою уряду Туреччини Біналі Йилдиримом заявив, що Україна і Туреччина до кінця поточного року планують узгодити угоди про зону вільної торгівлі, про взаємний захист інвестицій, а також про уникнення подвійного оподаткування.