Російський суд продовжив арешт Липецької фабрики Roshen

Басманний суд Москви продовжив арешт Липецької кондитерської фабрики, що входить в корпорацію Roshen, до 13 червня 2017 року.

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Про це РІА Новини повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова.

"Суд продовжив арешт об'єктів нерухомості Roshen до 13 червня", — сказала вона.

Суд в грудні 2016 року наклав арешт на 14 об'єктів нерухомості, в тому числі на склад готової продукції, чотири цехи, будівлю допоміжного корпусу і сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тисяч квадратних метрів, в рамках кримінальної справи про викрадення з бюджету Росії 180 мільйонів рублів за рахунок незаконного відшкодування податку на додану вартість. Вартість нерухомості (цехів, земельних ділянок, підсобних приміщень) — майже 1,5 мільярда рублів.

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Як повідомлялося раніше, 20 січня українська кондитерська корпорація Roshen оголосила про зупинку виробничої діяльності своєї фабрики в Липецьку (РФ) з політико-економічних причин.

Прес-служба компанії нагадала, що продаж російської фабрики неможливий через арешт майна, накладений слідчим комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи.

Корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Кременчуцька та дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод «Рошен», дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики, Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація належить президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) в так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Інші акції Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).