Гройсман і Ердоган домовилися про реалізацію конкретних економічних проектів

Як повідомляє Урядовий портал, про активізацію економічного співробітництва двох країн сторони домовилися під час зустрічі у рамках офіційного візиту українського прем’єра до Анкари.

Гройсман зауважив, що Україна має замкнутий цикл створення і виробництва пасажирських та транспортних літаків. Цей досвід, втілений у літаках Ан-148/158, може бути використаний у проекті створення турецького середньомагістрального літака.

Прем’єр-міністр закликав турецьку сторону до більш тісної взаємодії в енергетичній сфері, зокрема щодо залучення українських компаній до будівництва та модернізації газосховищ.

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У центрі уваги переговорів була також взаємодія у транспортній сфері. Домовлено розширити мережу авіаційного сполучення між двома країнами, у тому числі щодо налагодження рейсів з України до туристичних центрів Анталія та Ізмір.

Також Гройсман зауважив на необхідності провести до кінця 2017 року в Анкарі 11 засідання двосторонньої міжурядової Комісії з питань торговельно-економічної співпраці.