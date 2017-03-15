Гройсман і Ердоган домовилися про реалізацію конкретних економічних проектів
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган домовилися про реалізацію конкретних економічних проектів.
Як повідомляє Урядовий портал, про активізацію економічного співробітництва двох країн сторони домовилися під час зустрічі у рамках офіційного візиту українського прем’єра до Анкари.
Гройсман зауважив, що Україна має замкнутий цикл створення і виробництва пасажирських та транспортних літаків. Цей досвід, втілений у літаках Ан-148/158, може бути використаний у проекті створення турецького середньомагістрального літака.
Прем’єр-міністр закликав турецьку сторону до більш тісної взаємодії в енергетичній сфері, зокрема щодо залучення українських компаній до будівництва та модернізації газосховищ.
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У центрі уваги переговорів була також взаємодія у транспортній сфері. Домовлено розширити мережу авіаційного сполучення між двома країнами, у тому числі щодо налагодження рейсів з України до туристичних центрів Анталія та Ізмір.
Також Гройсман зауважив на необхідності провести до кінця 2017 року в Анкарі 11 засідання двосторонньої міжурядової Комісії з питань торговельно-економічної співпраці.