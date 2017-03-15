Уряд РФ запропонував олігархам постачати залізну руду на окупований Донбас - ЗМІ

Уряд РФ рекомендував металургійним холдингам розглянути можливість поставок залізної руди на підприємства, так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це пише РБК з посиланням на джерела на металургійному ринку.

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На початку березня заступник голови російського уряду Дмитро Козак провів зустріч з представниками промислових груп. Зокрема, на неї були запрошені представники холдингів «Металоінвест» Алішера Усманова і «Северсталь» Олексія Мордашова. На зустрічі обговорювалися поставки залізної руди на підприємства «ДНР» і «ЛНР».

«Компанії висловили готовність почати постачання на підприємства республіки найближчим часом», — додало джерело.

Інший співрозмовник, близький до одного з холдингів, підтвердив, що нарада відбулася, а його учасникам було запропоновано звернути увагу на "новий ринок збуту".

Залізну руду на всі найбільші металургійні заводи регіону — Єнакіївський і Макіївський меткомбінати (входять до групи «Метінвест» Ріната Ахметова) і Алчевський меткомбінат (входить до групи ІСД, що належить російським інвесторам) — постачали підприємства холдингу «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова. В якості сировинної бази використовувалися Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК, розташовані на підконтрольній Києву території.

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Постачання російських промисловців компаніям в «ДНР» і «ЛНР» можуть призвести до санкцій, зауважують експерти.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів на Донбасі.

27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій. За їх словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.

1 березня, бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.

В цей же день Кабмін в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля з зони АТО прийняв запропонований Службою безпеки України порядок переміщення товарів через лінію розмежування.