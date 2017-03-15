Порошенко назвав вартість "конфіскованих" бойовиками підприємств на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що вартість «конфіскованих» бойовиками підприємств на Донбасі дорівнює 2 млрд доларів.

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Про це він сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони України.

«Місцеві ватажки терористів та Москва прийняли цей пас з боку низки українських політичних сил. Внаслідок таких синхронізованих дій ситуація на сході України істотно погіршилася – на жаль, для України, а не для її ворогів. Загострилася обстановка на фронті», - наголосив президент.

«Росія визнала «паспорти» так званих республік. А їхнє самозване керівництво, за вказівкою Російської Федерації, конфіскувало і захопило українські підприємства», - зауважив Порошенко.

За словами глави держави, попередньо вартість відібраних активів дорівнює 2 млрд доларів. «Частина власників, слід віддати їм належне, згорнула виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, хай і не розраховують на реалізацію товарів як в Україні, так і в будь-який країні світу. Завдяки спільним зусиллям блокадників і терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність», - заявив Порошенко.