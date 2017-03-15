Українські металурги скоротили споживання газу майже на 13%

Металургійні підприємства України в лютому скоротили споживання природного газу на 12,5% порівняно із січнем 2016 року - до 175 мільйонів кубічних метрів.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Металургпром".

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Середньодобове споживання природного газу в лютому скоротилося на 0,2 мільйона кубометрів і становило 6,3 мільйона кубометрів. За минулий рік середньодобове споживання становило 4,8 мільйона кубометрів проти 5,5 мільйона кубометрів за 2015 рік.

Загалом за 2 місяці металурги спожили 375 мільйонів кубометрів природного газу, що становить 118% до обсягу споживання в аналогічному періоді 2016 року.

За даними "Металургпрому", споживання електроенергії в січні-лютому склало 2,1 мільярда кВт/год - на 1% більше 2 місяців 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком - до 1,74 мільярда кубометрів, споживання електроенергії за 2016 рік збільшилася на 4% порівняно з 2015 роком - до 12,9 мільярда кВт/год.