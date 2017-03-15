ДТЕК Ахметова заявив про втрату контролю над шахтами і компаніями в зоні АТО

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК заявив про втрату контролю над вугільними шахтами, які видобувають паливо для роботи теплоелектростанцій і генерації електроенергії, і енергопостачальними компаніями на тимчасово неконтрольованій Україною території Донбасу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«З цього моменту ДТЕК не контролює роботу цих підприємств. Компанія вважає неприйнятною вимогу про перереєстрацію наших підприємств, жодні форми тиску не змусять ДТЕК змінити юрисдикцію своїх активів», - повідомили в прес-службі, додавши, що керівники ряду вугільних шахт, енергопостачальних підприємств та сервісних компаній, які входять до складу холдингу і розташовані в зоні АТО, отримали вимоги від влади так званих «ДНР» і «ЛНР» про перереєстрацію даних активів.

«Директори підприємств компанії ДТЕК: «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «Моспинське УВП», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Східенерго» (підрозділ Зуївської ТЕС), «ДТЕК Донецькобленерго», «Техремпоставка», «ДТЕК Свердловантрацит», «ДТЕК Ровенькиантрацит», «Електроналадка», «ДТЕК Високовольтні мережі» і «ДТЕК Сервіс»... отримали повідомлення про необхідність перереєстрації в так званих «ДНР» і «ЛНР» і початок інвентаризації майна», - наголошується в повідомленні.

«Підприємства, що працюють на неконтрольованій території, – це частина єдиної української економічної інфраструктури. Розрив цього виробничого ланцюга унеможливить їх роботу, у шахт Донбасу немає інших ринків збуту вугілля, робота поза правовим полем України спричиняє серйозні юридичні наслідки... Це фактично означає зупинку підприємств», - наводяться в повідомленні слова гендиректора Максима Тимченка.

За його словами, ДТЕК постарається зробити все можливе для працевлаштування співробітників компанії з активів в АТО – на підприємствах, які працюють на підконтрольній території Україні.

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«Я сподіваюся, що міжнародна судова система і верховенство права дозволить ДТЕК відновити управління», - додав Тимченко.

За даними прес-служби, за фактом втрати контролю над вищезгаданими підприємствами ДТЕК звернулася до правоохоронних органів України, Державної фіскальної служби, податкових органів і державних фондів, а також залучила юридичні компанії для захисту своїх інтересів в українському та міжнародному правовому полі.

Прес-служба нагадала, що протягом трьох років воєнного конфлікту на Донбасі компанії ДТЕК працювали виключно в рамках українського законодавства, і лише за останній рік підприємства, які працюють у Донецькій і Луганській областях і зареєстровані в Україні, заплатили в український бюджет понад 2 млрд грн податків.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля антрацитної групи поставлялося на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. Після цього, 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дали змогу знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ і не допустити проблем з енергопостачанням.

Енергетичну блокаду АТО розкритикували президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За оцінками об'єднання "Укрметалургпром", втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року чере блокаду становитимуть не менш як 3,5 млрд дол.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін запровадив порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Цим документом уряд дозволив переміщувати через лінію розмежування з зоною АТО лише гуманітарні вантажі, а також товари, які необхідні для роботи металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей і генерації електроенергії.

14 березня Порошенко заявив про те, що ряд українських підприємств у зоні АТО були незаконно конфісковані владою так званих «ДНР» і «ЛНР». За словами президента, Україна не може мати з цими активами жодних економічних зв'язків до відновлення контролю над ними.

15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.