Не лише маршрутки: "Богдан" показав нове броньоване авто для ЗСУ

На полігоні військової частини А2772 у Бердичеві 15 березня 2017 року відбувся показ нових зразків озброєння та військової техніки в рамках підготовки у 2017 році особового складу підпорядкованих військових частин сил спецоперацій ЗСУ.

Продемонстровано броньований "Барс-8" та спеціальний військовий "командирський" автомобіль Богдан 2351, що наразі проходить державні випробування, передає прес-служба "Богдана".

"Барс-8" - автомобіль підвищеної прохідності та стійкості, має вантажопідйомність більше 2 тонн та призначений для перевезення особового складу до 10 осіб по пересічній місцевості, дорозі без покриття з метою виконання тактичних завдань.

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Серед основних переваг "Барс-8": забезпечення протимінного та балістичного захисту за стандартом STANAG 4569 Level 2, надійне повнопривідне шасі DodgeRam, посилена підвіска та мости, 6,7-літровий турбо-дизельний двигун Cummins потужністю 385 к.с., що надає автомобілю здатність долати круті підйоми та низький центр ваги, що унеможливлює перевертання при подоланні складних перешкод.

Спеціальний "командирський" автомобіль Богдан 2351 - повнопривідний п'ятимісний автомобіль. Дизельний силовий агрегат Богдана 2351 має об’єм 2,0 л, потужність 105 кВт (143 к.с.) з максимальним крутним моментом 310 Нм/1800 об/хв, що поєднаний з механічною 6-ступеневою КПП.

Особливістю спеціального військового "командирського" автомобіля є кліренс 200 мм та можливість блокування міжосьового диференціалу, що підвищує прохідні якості автомобіля в умовах бездоріжжя. Богдан 2351 здатен взяти на борт 5 осіб в обмундируванні та перевозити вантаж масою до 1100 кг.

Раніше у мережі опублікували відеозапис з легким штурмовим автомобілем "Пегас-2".