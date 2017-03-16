"Метінвест" Ахметова заявив про втрату контролю над усіма підприємствами на окупованому Донбасі

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» заявляє про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на території Донецької і Луганської областей, які тимчасово не контролюються Україною.

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«В результаті вимог керівництва невизнаних республік про необхідність перереєстрації підприємств, що перебувають у так званих «ДНР» і «ЛНР», група «Метінвест» заявляє про повну втрату контролю над роботою всіх своїх активів на тимчасово неконтрольованій території», - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

За даними прес-служби, на підприємства «Метінвесту» в зоні АТО прийшли невідомі люди, які зажадали перереєструвати ці компанії під юрисдикцію "Л/ДНР", а також почали інвентаризацію та опис майна.

«У разі непокори вони погрожували співробітникам підприємств фізичною розправою. Оскільки «Метінвест» не може піддавати співробітників ризику і порушувати законодавство України, компанія вважає неможливим продовжувати будь-яку господарську діяльність на цих підприємствах», - відзначили в прес-службі, додавши, що таким чином група втратила контроль над «Єнакіївським металургійним заводом» (включаючи його макіївська філія - «Макіївський металургійний завод»), «Єнакіївським коксохімпромом», «Харцизьким трубним заводом», «Комсомольським рудоуправлінням», «Краснодонвугілля», «Донецьккоксом» та Спільним українсько-швейцарським підприємством «Метален».

«Рішення про припинення роботи наших підприємств на території так званих «ДНР» і «ЛНР» – це вимушений крок, який викликаний нашим категоричною незгодою з вимогою змінити українську юрисдикцію. Крім того, в умовах, що склалися, ми не можемо контролювати діяльність підприємств і, відповідно, нести відповідальність за те, що відбувається на їхній території», - заявив генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

Згідно з повідомленням, «Метивест» для захисту своїх прав буде звертатися в державні органи України, так і міжнародні організації.

Також у компанії нагадали, що розташовані в АТО підприємства «Метінвесту» з самого початку військового конфлікту на Донбасі були перереєстровані на контрольованій території і тільки за 2016 рік перерахували в українські бюджети різних рівнів близько 1,4 млрд грн податків.

«На них були працевлаштовані понад 20 тисяч співробітників. Трудові відносини з працівниками активів «Метінвесту» будуть врегульовані в рамках чинного українського законодавства. Співробітникам цих підприємств будуть запропоновані варіанти працевлаштування на підприємствах компанії на контрольованій території України: в Запоріжжі, Кривому Розі та Маріуполі», - додали в прес-службі.