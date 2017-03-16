"Укроборонпром" показав, як відмовився від співробітництва з РФ (інфографіка)

Як йдеться в повідомленні на сайті концерну, на початку війни на Донбасі лише 55% компонентів для військової техніки і зброї вироблялося в Україні, 10% імпортувалося із західних країни, 35% – з Російської Федерації. «У другій половині 2014 року ми повністю зупинили співпрацю з Росією. Вже 70% компонентів вироблялося в Україні, 30% – за Заході. У 2016 році ми підключили до програми імпортозаміщення біля 400 підприємств усіх форм власності по всій країні, які виробляють понад 1 700 заміщених вузлів, агрегатів та комплектувальних виробів. Зокрема, у бронетанковій галузі вже 87% деталей ми робимо в Україні та лише 13% – закуповуємо у західних країнах», – повідомляє «Укроборонпром».

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У концерні в якості яскравого прикладу кооперації наводять новітні бронемашини “Дозор-Б”, у виробництві яких беруть участь 17 підприємств-учасників Концерну і 86 інших вітчизняних підприємств різних форм власності. Ще один приклад – виробництво літака Ан-178. «Якщо у 2015 році 48% деталей для нього виготовлялося в Україні, 41% – у Росії і 11% – в інших країнах, то вже у 2016 році ми повністю відмовилися від російських комплектуючих. В Україні зосередилося 78% виробництва, а в інших країнах – 22%», – йдеться в повідомленні.

У концерні показали інфографіку диверсифікації поставок комплектуючих із Росії.

Станом на сьогодні Держконцерн підписав 21 меморандум про співпрацю із обласними та міськими державними адміністраціями у сфері оборонної промисловості. Уже понад 8,5 тисяч підприємств зі всієї України успішно співпрацюють з “Укроборонпромом” на електронних майданчиках. 65-70% з них – це малий та середній бізнес, який і є =цільовою аудиторію.