Німецький Siemens поставив до РФ турбіни, які можуть опинитися в окупованому Криму

Німецький концерн Siemens повідомив, що виконав контракт з російським Технопромекспортом, поставивши йому чотири газові турбіни в рамках договору, в невиконанні якого раніше виробника звинувачував покупець.

"Ми поставили турбіни Технопромекспорту", - сказав Рейтер директор департаменту виробництва енергії та газу Siemens в Росії Микола Ротмістров.

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"За контрактом майданчиком для цих турбін є Тамань", - сказав він.

Компанія Технопромекспорт, структура держкорпорації Ростех, придбала чотири турбіни по 187 мегават кожна у березні 2015 року у спільного підприємства концерну Siemens і Силові машини Олексія Мордашова - "Сіменс технології газових турбін", де у німецького акціонера 65 відсотків.

Обладнання призначене для будівництва електростанції на Таманському півострові, повідомляли обидва учасники угоди.

У листопаді минулого року Технопромекспорт заявив, що російська "дочка" Siemens перешкоджає відвантаженню частини призначеного для Тамані газотурбінного обладнання, без якого турбіни не зможуть працювати. Siemens тоді відмовився від коментарів.

Частина обладнання все ще не поставлена, повідомив Технопромекспорт.

"Практично всі умови договору на постачання турбін в Тамань з боку Siemens виконані. Але частина обладнання досі утримується на складах німецької компанії в порушення умов договору", - йдеться в коментарі.

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Раніше Технопромекспорт, посилаючись на фінансові труднощі, оголосив, що хоче продати турбіни, які купив у Siemens для проекту будівництва електростанції в Тамані. Конкурс на цей проект так і не відбувся. Компанія оцінила турбіни мінімум в 166,7 мільйона євро.

Джерела Рейтер говорили, що Росія планує встановити турбіни, вироблені на цьому ж заводі, на двох електростанціях в Криму, які будує Технопромекспорт.

Постачання устаткування в Крим європейським виробникам забороняють санкції ЄС, запроваджені через анексії Криму Росією.

Siemens і Технопромекспорт категорично заперечували, що обладнання заводу "Сіменс технології газових турбін" буде використано в Криму, повідомляючи, що єдиний варіант їх поставки - проект в Тамані, який поки ніхто не виконує.

"Тамань є територією Російської Федерації. Ми не порушуємо санкції", - сказав Ротмістров.

Голова Ростеху Сергій Чемезов сказав в лютому цього року, що газові турбіни для кримських електростанцій РФ закупить в Ірані через проблеми з поставками європейського обладнання.

Раніше він говорив, що Технопромекспорт готовий продати турбіни тим, хто буде будувати електростанції в Тамані або Грозному.