Держгеонадр призупинила дію трьох спецдозволів у Полтавській області для "Нафтогазу"

Державна служба геології та надр України призупинила дію трьох спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами в Полтавській області для національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

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«Держгеонадр призупинила дію трьох спецдозволів, виданих НАК «Нафтогаз України» на користування надрами Будищансько-Чутівської, Оболонської та Писарівської площ в Полтавській області», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, це рішення було прийнято з урахуванням звернення Полтавської обласної ради.

«Причиною припинення спецдозволів стало невиконання програми робіт. Відзначимо, «Нафтогаз України» протягом місяця повинен усунути порушення», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році компанії в структурі «Нафтогазу України» видобули близько 15,8 млрд куб. м газу і близько 2 млн тонн нафти.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.