Крюківський завод в 2016 році скоротив збиток у 3,7 рази

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, р. Кременчук, Полтавська обл.) в 2016 році скоротив чистий збиток порівняно з 2015 роком в 3,7 рази – до 112,85 мільйона гривень з 416,73 мільйона гривень.

Про це сказано в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому також сказано, що на 20 квітня призначено проведення зборів акціонерів компанії.

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Згідно з повідомленням, вартість активів підприємства за минулий рік скоротилася порівняно з 2015 роком на 8,5% – до 3,26 мільярда гривень.

Непокритий збиток минулого року зріс майже в 2 рази – до 303,1 мільйона гривень.

Сумарна дебіторська заборгованість заводу за підсумками 2016 року збільшилася в 2 рази – до 927,9 мільйона гривень.

Поточні зобов'язання підприємства за підсумками минулого року збільшилися майже в 3 рази – до 981,9 гривні, а довгострокові зобов'язання зменшилися на 48,7% – до 342,53 мільйона гривень.

Чисельність співробітників Крюківського вагонзаводу минулого року скоротився порівняно з 2015 роком на 4,5% – до 5287 осіб з 5528 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод у 2015 році збільшив чистий збиток порівняно з 2014 роком на 19,9% – до 416,73 мільйона гривень з 347,57 мільйона гривень.

Крюківський вагонобудівний завод випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів – пасажирських і вантажних.