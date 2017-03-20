Для ЗСУ розробили потужну далекобійну зброю (відео)

Київські волонтери розробили нову модель турелі для бійців ЗСУ. Удосконалена установка з великокаліберним кулеметом призначена для боротьби з бронетехнікою ворога і має дуже високу точність, передає 5 канал.

Потребу удосконалити старі зразки установок майстри відчули після того, як самі повоювали на сході країни. Волонтери виготовили уже десятки таких установок, нині ж працюють над удосконаленням конструкції.

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"Особливість турелі саме в дистанційному керуванні, що дозволяє не наражати бійців на небезпеку й керувати вогнем з укриття. На фронті бійці вже користуються схожими турелями. Утім установки призначені лише для ближнього бою на дистанцію до дев'ятисот метрів. Дальність стрільби цієї ж турелі – учетверо більша – до 4 кілометрів", – сказав волонтер Іван Савельєв.

Виготовлення першого екземпляру на завершальній стадії. Уже невдовзі поліпшену версію турелей передадуть одному із підрозділів Збройних сил, який воює на сході.