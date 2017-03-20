В Україні пройшли вогневі випробування бойових модулів "Шквал" та "Стілет" для БМП (фото, відео)

Бойові модулі "Шквал” та "Стілет", які призначені для озброєння глибоко модернізованої БМП, пройшли порівняльні заводські випробування на одному з військових полігонів Житомирської області.

Під час випробувань проаналізували точність, швидкість та ефективність роботи кожного бойового модуля. Такі випробування дозволяють обрати найкращий за всіма параметрами бойовий модуль для його подальшого використання на БМП. При цьому остаточне рішення щодо вибору належить Міноборони.

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Бойовий модуль "Шквал" оснащений 30-мм гарматою ЗТМ-1, автоматичним гранатометом, 7,62-мм кулеметом, а також керованим ракетним озброєнням, яке призначене для знищення бронетехніки противника на відстані до 5 км. У цей же час бойовий модуль "Стілет" оснащений гарматою ЗТМ-2, посиленим бронюванням та аналогічним комплектом озброєння.

За точність роботи бойових модулів відповідають нові цифрові прицільні комплекси OTS-20.04-01, на бойовому модулі "Шквал" та "Трек-2-01", на бойовому модулі "Стілет". Обидва прицільні комплекси оснащені лазерним далекоміром та тепловізором, але використовують різні алгоритми управління вогнем.

"Після прийняття Міноборони свого рішення та формування замовлення, ДК "Укроборонпром" готовий розгорнути виробництво глибоко модернізованих БМП для оснащення української армії у визначеному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Київський бронетанковий завод", який входить до складу "Укроборонпрому", розробив новітній кулеметно-гранатометний модуль для бойової техніки.