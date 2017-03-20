Скандал на "Електроважмаші": під час обшуків у управлінців виявлено 9 млн грн

Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на "Рупор", 28 лютого нинішнього року прокуратурою Харківської області спільно з Управлінням захисту економіки Головного управління Національної поліції у Харківській області і СБУ були затримані заступник директора Максим Марущенко та начальник управління заводу "Електроважмаш" Ігор Коваленко. Їм інкримінують отримання хабара у розмірі 37 тис. доларів.

Однак 1 березня у прес-службі ДП "Електроважмаш" (Харків) заявили інформагенству Інтерфакс-Україна, що "розглядають кримінальні провадження щодо співробітників, як спробу дестабілізувати роботу підприємства". Досить дивна позиція, з урахуванням того, що суми, знайдені на робочих місцях підозрюваних, порівнянні з прибутком заводу за 2016 рік! І приблизно рівні місячного фонду зарплати колективу - 4500 осіб.

Походження сум, якими володіє менеджмент держпідприємства, викликає у правоохоронців безліч питань. В тому числі – щодо можливої ролі в корупційній історії в. о. директора Костюка, який забезпечив стрімке кар'єрне зростання взятих на гарячому " службовців, які контролювали питання постачання і реалізації продукції.

Тим часом, на "Електроважмаші" назріває новий скандал, куди більш серйозний. 10 березня Харківський антикорупційний центр повідомив, що 6 березня завод уклав договір з британською фірмою на поставку 1778 кг. срібла, що підтверджує відповідний реліз у системі "Прозорро". За відомостями ХАЦ, "англійська компанія є лише "прокладкою", що приховує торгівлю з РФ": "Industrial Fields Limited" була зареєстрована на домініканський офшор, а розрахунок з нібито британською фірмою проходив в рублях.

Поки президент і РНБО вирішують, як торгувати з Росією і ЛДНР, і торгувати взагалі, на стратегічному держпідприємстві легко обійшли проблему за традиційною схемою – через офшори.

Обізнані в питанні люди стверджують, що ціна на срібний припій завищена на 5000 — 6000 рублів за кілограм, а електродвигуни, які продають через оффшорно-російські прокладки, йдуть за заниженою на 50-60 відсотків ціною... Кінцева "ціна питання" у цій афері може становити 50 мільйонів $!

Профільне міністерство з приводу цих подій поки воліє відмовчуватися. Хоча крім розкритих фактів корупції, у МЕРТ достовірно відомо, що дохід від реалізації продукції ЕТМ в 2016 році становив лише 38% від рівня 2014-го, персонал скорочено 2000 робочих... Про катастрофічні проблеми колишнього гіганта індустрії не раз писали ЗМІ. Зокрема про те, що дії нинішнього керівництва "планомірно ведуть до знецінення заводу, який затверджено на приватизацію, і в 2017 році може піти з молотка".