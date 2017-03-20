Найбільше метпідприємство України за рік збільшило прибуток майже в 2 рази

Найбільше металургійне підприємство України комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершив 2016 рік з чистим прибутком у розмірі 2,7 млрд грн, що майже в 2 рази більше чистого прибутку, отриманого за 2015 рік, у розмірі 1,38 млрд грн.

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Про це УНІАН повідомили в прес-центрі підприємства.

Чистий дохід від реалізації продукції комбінату становив 52,96 млрд грн, сума капітальних інвестицій – 4,75 млрд грн.

Також повідомляється, що обсяг продажів металопродукції комбінату в 2016 році становив 6,1 млн тонн, що на 13% більше, ніж у 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершив 2015 рік з прибутком 1,38 млрд грн проти 1,4 млрд грн збитку роком раніше. Чистий дохід від реалізації продукції в 2015 році становив 46,26 млрд грн, сума капітальних інвестицій - 5,17 млрд грн.

У лютому 2017 року повідомлялося, що «Арселорміттал Кривий Ріг» планує цього року інвестувати 400 млн дол. у розвиток комбінату.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Арселорміттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату «Криворіжсталь» на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн за стартової ціни 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в «Mittal Steel Кривий Ріг», пізніше – в «АрселорМіттал Кривий Ріг». Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.