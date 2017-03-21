Промисловці вимагатимуть від Кабміну кроків щодо захисту українських підприємств - нардеп

Промисловці будуть вимагати від Кабміну кроків по захисту українських підприємств. Про це виданню LB.ua заявив народний депутат Олександр Дубінін, коментуючи ситуацію, що склалася після скасування антидемпінгових мит на ввезення хімічної продукції з Росії, передає РБК-Україна.

"Логіка прийняття рішень урядом незрозуміла народним депутатам і незрозуміла більшості громадян України. В той момент, коли США знімають антидемпінгові мита щодо українських феросплавів, українських мінеральних добрив, уряд України знімає антидемпінгові мита щодо російських виробників. Це при тому, що сьогодні ми з Росією знаходимося практично в стані війни – хоча багато політиків вважають, що це АТО і у нас немає війни. Наші європейські і американські партнери вводять санкції проти Росії, Україна ж подібні санкції не ввела, ось тільки зараз починає розглядатися питання щодо російських банків та щодо введення санкцій проти російського бізнесу", - заявив Дубінін.

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За словами політика, промисловці будуть вимагати від Кабінету міністрів кроків по захисту українських підприємств. "Сьогодні український виробник для уряду не стоїть на першому місці. Наприклад, скасували антидемпінгові мита на ввезення хімічної продукції, зокрема аміачної селітри і карбонату. Тобто у Кабміну стоїть завдання заробити на ввізних мита, але не забезпечити роботою українських громадян. Я думаю, що хіміки – зокрема той же "Дніпроазот", на якому я працював, будуть знову звертатися до уряду з вимогами знову вводити санкції, вимагати, щоб українських хіміків захистили від російських товарів", - підкреслив Олександр Дубінін, який раніше очолював правління ПАТ "Дніпроазот".

Раніше повідомлялося, що 27 грудня 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) встановила факт демпінгового імпорту з РФ, а також визнала, що існує причинно-наслідковий зв'язок між демпінговим імпортом в Україну деяких видів азотних добрив з Росії та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику.

Комісія також встановила, що національні інтереси України потребують застосування антидемпінгових заходів. Проте вже 13 лютого 2017 року МКМТ, яку очолює перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, приймає рішення призупинити дію антидемпінгових заходів щодо компаній з Росії.