Депутати з УКРОПу пропонують скасувати ПДВ та ввізне мито для обладнання, що імпортується з метою створення нових робочих місць

Народні депутати з міжфракційного об'єднання УКРОП пропонують внести зміни до Податкового та Митного кодексів України, які скасовують сплату податку на додану вартість та ввізне мито при імпорті виробничого обладнання для реконструкції, модернізації чи організації нових підприємств.

Вивільнені з-під оподаткування кошти мають стимулювати створення нових робочих місць, зростання ВВП України та імпортозаміщення товарів. Відповідні законопроекти зареєстровані в парламенті під номерами 6214 та 6215. Про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив народний депутат з УКРОПу Олександр Дубінін.

«Це дуже важливі законопроекти, на які чекає сьогодні малий, середній і навіть великий бізнес», – заявив Олександр Дубінін.

За його словами, проект закону про внесення змін до Митного кодексу України передбачає до 1 січня 2030 року скасування ввізного мита для виробничого обладнання, призначеного для реконструкції, модернізації наявних чи формування нових підприємств за умови створення щонайменше 150 нових робочих місць для суб'єктів великого підприємництва, задіяння 50 чи 25 нових працівників для середніх і малих підприємств. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити мито та пеню у порядку та розмірах, визначених Митним кодексом. На тих самих умовах представники УКРОПу пропонують звільнити підприємців і від сплати ПДВ – відповідно до законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України.

Крім того, документом пропонується скасувати податок на прибуток для підприємств, яким вдалося після ввезення виробничого обладнання створити нові робочі місця за рахунок виготовлення імпортозамінної продукції. У разі нецільового використання зазначених товарів платник зобов'язаний погасити свої зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, та сплатити додаткову пеню.

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«Якщо ці закони будуть ухвалені та їх підпише президент, в Україні з'явиться можливість стимулювати зростання ВВП та вітчизняного бізнесу, створення нових робочих місць та виробництва імпортозамінних товарів. Ми очікуємо зростання економіки насамперед за рахунок створення робочих місць», – підкреслив Олександр Дубінін, закликавши колег-депутатів підтримати ці законодавчі ініціативи.

Звільнення від ПДВ та ввізного мита не стосуватиметься товарів, які походять із країни-агресора.

Нагадаємо, Олександр Дубінін є також автором законопроекту про нульову ставку ввізного мита для деревообробного обладнання, завдяки якому у 2016 році обсяг переробки деревини зріс на 20%.