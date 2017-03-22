"Нафтогаз" з 1 квітня знижує ціни на газ для промспоживачів на 10%

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" з 1 квітня 2017 року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 10,3% порівняно з березнем 2017 року – до 7 675,2 гривні за тисячу кубометрів з 8 553,6 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

Разом з тим, за даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 квітня будуть знижені на 9,7% – до 8 516,4 гривні за тисячу кубометрів порівняно з 9 439,2 гривні за тисячу кубометрів у березні.

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Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 мільйонів кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У березні 2017 року "Нафтогаз" знизив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7% порівняно з лютим 2017 року – до 8 553,6 гривні за тисячу кубометрів, а також максимальні ціни – на 6,9%, до 9 439,2 за тисячу кубометрів.