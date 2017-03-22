Україна з початку року збільшила видобуток вугілля майже на 19%

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-лютому 2017 року збільшилася на 18,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 7,366 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, частка енергетичного вугілля в загальному балансі видобутку склала 84,5% (6,224 мільйона тонн), а коксівного – 15,5% (1,141 мільйона тонн).

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При цьому державні шахти видобули 718,4 тисячі тонн енергетичного вугілля, що на 18,4% менше, ніж за 2 місяці 2016 року.

За звітний період видобуток вугілля дефіцитних марок "А" (антрацит) і "Т" (худий) на тимчасово непідконтрольних Україні територіях зросла на 48%, до 1,269 мільйона тонн. Так, "ДТЕК Ровенькиантрацит" збільшив видобуток на 58% - до 678,2 тисячі тонн антрациту, а "ДТЕК Свердловантрацит" - на 37%, до 591 тисячі тонн. На 24,5% зріс видобуток худого вугілля в компанії "ДТЕК Комсомолець Донбасу" - до 610 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн з 65 мільйонів тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

На сьогодні Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО наприкінці січня 2017 року, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей - "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит" і "ДТЕК Комсомолець Донбасу".