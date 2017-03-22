"Укрнафта" відновила видобуток нафти на родовищі в Івано-Франківській області

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» відновила видобуток сирої нафти на Битків-Бабченському родовищі в Івано-Франківській області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Спільне підприємство «Укркарпатойл Лтд.» відновило видобуток на Битків-Бабченському родовищі після отримання дозвільних документів від управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України», - повідомили в компанії, додавши, що «Укрнафта» є засновником компанії «Укркарпатойл Лтд.» і володіє 100% часткою її статутного капіталу.

За інформацією прес-служби, найближчим часом фахівці «Укркарпатойл» та «Укрнафти» оцінять після тривалого простою технологічні характеристики свердловин і зможуть спрогнозувати обсяги видобутку нафти і газу.

«Орієнтуючись на показники 2015 року, відновлення видобутку на зазначеному родовищі дасть змогу видобути до кінця цього року 39 тис. тонн нафти і 22 млн куб. м природного газу, оціночний обсяг рентних платежів державі становитиме близько 160 млн грн», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 роках Державна служба геології та надр активізувала роботу щодо зупинення дії ліцензій для «Укрнафти». 23 серпня 2016 року Держслужба видала наказ про зупинення дії трьох спецдозволів у зв'язку із заборгованістю компанії з виплати рентної плати.

За даними компанії, видобуток нафти на Леляківському родовищі було припинено у травні 2016 року, а на Битків-Бабченському – в липні 2015 року.

10 лютого 2017 року «Укрнафта» почала підготовчі роботи для відновлення видобутку нафти на Битків-Бабченському і Леляківському (Чернігівська обл.) родовищах.

За інформацією компанії, призупинення дії 14 спецдозволів, яке ініціювала Держгеонадр, призведе до зниження обсягів видобутку компанією вуглеводнів (з розрахунку 285 тис. тонн нафти з газовим конденсатом і 135 млн куб. м газу на рік), звільнення 1,8 тис. осіб, а також позбавить державний бюджет податкових надходжень.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

«Укрнафті» належить 55% статутного капіталу спільного підприємства «Каштан Петролеум Лтд.», яке з 1996 року володіє спецдозволом (ліцензією) на видобуток вуглеводнів на Леляківському родовищі, і 100% статутного капіталу компанії «Укркарпатойл Лтд.», яка з 1995 року володіє ліцензією на видобуток на Битків-Бабченському родовищі.