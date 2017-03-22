Україна випала з першої десятки світових виробників сталі

Українські металурги в лютому 2017 року скоротили виробництво сталі на 3,6% порівняно з лютим 2016 роком – до 1,9 млн тонн, посівши одинадцяте місце в списку світових виробників цієї продукції. Про це повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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Згідно зі звітом асоціації, в лютому 2017 року лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай – 61,2 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року становило 4,6%). Далі йдуть: Японія (8,3 млн тонн, -0,1%), Індія (8,1 млн тонн, +8,9%), США (6,4 млн тонн, -1,0%), Росія (5,6 млн тонн, -0,3%), Південна Корея (5,5 млн тонн, +8,3%), Німеччина (3,4 млн тонн, +2,6%), Туреччина (2,7 млн тонн, +15,6%) і Бразилія (2,6 млн тонн, +5,7%).

У лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 4,1% – до 121,6 млн тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-лютий позиції лідера продовжує утримувати Китай – 128,8 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 5,8%).

Далі йдуть: Японія (17,3 млн тонн, +1,3%), Індія (16,8 млн тонн, +12,1%), США (13,3 млн тонн, +3,5%), Росія (11,8 млн тонн, +5,6%), Південна Корея (11,2 млн тонн, +3,6%), Німеччина (7,1 млн тонн, +1,8%), Туреччина (5,7 млн тонн, +14,1%) і Бразилія (5,4 млн тонн, +9,5%).

За 2 місяці 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 5,8% – до 264,4 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року зайняла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два фактори. Перший – військові дії на Донбасі, де розташовані більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, – це зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що зменшило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Втім, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-ту позицію у галузевому рейтингу.

За підсумками 2016 року Україна збільшила виробництво сталі на 5,5% порівняно з 2015 роком – до 24,2 млн тонн і зберегла 10-те місце у світовому рейтингу.