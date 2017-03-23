Промвиробництво в Україні впало на 4,6% після зростання в січні

Промислове виробництво в Україні в лютому 2017 року в річному вираженні, порівняно з лютим 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, впало на 4,6% після зростання на 5,6% місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з наведеними даними, з урахуванням коригування на ефект календарних днів падіння промвиробництва в лютому в річному вираженні склало 1,7% після зростання на 5,2% місяцем раніше.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем, січнем 2017 року, промвиробництво в лютому впала на 2,2% без сезонної коригування або на 2,5% - з урахуванням коригування.

У повідомленні наголошується, що найбільше падіння промвиробництва в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 33,7%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 25,9%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 23,3%.

Найбільше падіння до січня відбулося у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 24,7%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 20,6%, постачання електроенергії, газу і пари – на 12,1%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в січні 2017 року в річному вираженні, порівняно з січнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 5,6%, з урахуванням коригування – на 5,2%.

Зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік порівняно з 2015 роком склав 2,4% після падіння даного показника 4 роки поспіль – у 2012-2015 роках.