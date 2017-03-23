Рада схвалила реструктуризацію держборгу "Південмашу"

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про фінансове оздоровлення єдиного виробника ракет-носіїв та супутників в Україні - держпідприємства "Південний машинобудівний завод ім. Макарова", який передбачає проведення реструктуризації боргів підприємства, а також списання штрафних санкцій в розмірі близько 82 мільйонів гривень.

За прийняття відповідного законопроекту №5113 "Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод імені А. М. Макарова" в першому читанні за основу і в цілому проголосували 232 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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"Цей законопроект дозволить врятувати "Південмаш", дозволить реструктуризувати основну суму держборгу, розтягнувши його оплату з 2020 року на 10 років, а також списати штрафні санкції в сумі близько 82 мільйонів гривень. Це дозволить підприємству нормально забезпечити свою діяльність", - сказав голова парламентського Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, доповідаючи з відповідним законопроектом.

За словами народного депутата, заступника голови вищезгаданого комітету Олександри Кужель, на сьогоднішній день завод має чотири контракту, які дають можливість розпочати виробництво.

В ході обговорення документа була врахована поправка про те, що уряду необхідно забезпечити завод, починаючи з 2017 року, державними оборонними замовленнями в якості часткової компенсації втрати "Південмашем" російського космічного та оборонного ринку.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація дозволить уникнути банкрутства "Південмашу", забезпечить умови для збільшення обсягів виробництва та його диверсифікації і, як наслідок, призведе до підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку космічного машинобудування та озброєнь, збільшення зайнятості населення та відрахувань податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

У законопроекті сказано, що "Південмаш" погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років, починаючи з 2020 року, згідно із затвердженим Кабміном плану розвитку підприємства. При цьому, на суму заборгованості не нараховуються відсотки, а нараховані штрафні санкції підлягають списанню.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" (Дніпро) створено в 1944 році. "Південмаш" - єдиний виробник ракет-носіїв та супутників в Україні, і це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які подаються щорічно міжнародними компаніями. За підсумками 2012 року "Південмаш" увійшов до п'ятірки світових лідерів по запуску ракет-носіїв.

2 грудня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав закон про списання держпідприємству "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" 400 мільйонів гривень боргу за споживання електроенергії.