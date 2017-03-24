Гройсман доручив розробити Стратегію розвитку вуглевидобувної галузі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості розробити і винести на розгляд уряду Стратегію розвитку вугледобувної галузі для проведення подальшої модернізації шахт і стабільної виплати заробітної плати шахтарям. Про це він повідомив сьогодні в парламенті.

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"Нам потрібно розробити власну стратегію модернізації та реструктуризації українських шахт і в цілому вуглевидобувної галузі... Мною було доручено Міністерству енергетики та вугільної промисловості на наступне засідання уряду винести Стратегію розвитку українських шахт і стратегію вирішення тих проблем, які накопичилися", - зазначив він.

Також Гройсман додав, що на сьогодні уряд вивчає питання та причини банкрутства державного вугледобувного підприємства "Львіввугілля".

"Ми виділили 1,8 мільярда гривень на модернізацію вугільних державних шахт в бюджеті на 2017 рік – УНІАН), але всі ці гроші підуть на виплату зарплати туди, де собівартість вугілля в 2-3 рази більше, ніж на вільному ринку – то це шлях в нікуди", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Україна відчуває дефіцит вугілля антрацитної групи, поставки якого були припинені з тимчасово окупованої території після початку енергетичної блокади зони АТО і рішення РНБО від 15 березня 2017 року про заборону переміщення вантажів через лінію розмежування.

Разом з тим, значні труднощі відчувають державні шахти, які розташовані на підконтрольній території, зокрема, постійні затримки з виплатою заробітної плати, борги за електроенергію і як наслідок - позови від енергопостачальних компаній та банкрутства. Також в Україні не розвинений ринок енергетичного вугілля, тому раніше прем'єр-міністр неодноразово виступав за створення біржі з торгівлі вугіллям.