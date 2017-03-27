Білоус: Потрібні механізми, які дозволять зберегти ОПЗ і його кадри

При тому суд Одеської області не допускає Фонд держмайна України до участі в процесі, розказав в інтерв’ю сайту ЛІГА голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

«Найгуманніший Одеський суд нас не допустив навіть в якості третьої сторони… Ми не чарівники й робимо, що можемо. Зараз займаємось апеляцією в двох інстанціях – у Стокгольмі та Одесі. Я вже підключився, прем’єр обіцяв допомогти», - повідомив керівник Фонду держмайна.

Білоус підтвердив, що наразі ОПЗ працює по давальницькій схемі з компанією ЕРУ, яка поставляє на завод газ.

«Ми уникли того, що завод втратить критичну кількість інженерів, операторів цеху аміаку, зварювальників. 55 осіб з 1 вересня поїхали в Алжир, Тринідад і Тобаго… Вони не повернуться, тому що їм платять до $5000. Вони поїхали разом з родинами. Ще 50 поїхали б – і все. Ніхто завод не запустить, просто тому що не знає, як», - пояснив голова ФДМ.

За словами Білоуса, ОПЗ – достойний об’єкт, навіть коли заробляє 30-50 млн грн. на давальницькій схемі. Цих коштів вистачить, аби виплачувати зарплати та поступово гасити борг перед НАК «Нафтогаз».

Голова Фонду піддав критиці позицію керівництва «Нафтогазу»: «Замість того, щоб запропонувати якусь конструктивну модель, вони заганяють ОПЗ у борги, продаючи найдорожчий газ в країні».

Також він повідомив, що пропонував передати завод в тимчасове управління НАК «Нафтогазу» або «Укргазвидобуванню». «За 1 гривню могли б віддати. Коболєв на це відповів, що це не їхній профіль, і вони не знають, як продавати аміак і карбамід», - розповів Білоус.

Говорячи про перспективи приватизації ОПЗ, він заявив, що велике значення має циклічність ринку: «Треба брати період, коли більш стабільне зростання і приймати рішення. Годувати цей завод за рахунок держбюджету неправильно. Треба шукати механізми, які допоможуть зберегти кадровий потенціал і сам завод».