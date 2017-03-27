"Укроборонпром" продемонстрував роботу нового бойового модуля "Штурм-М" (відео)

Чергова партія БТР-3ДА успішно пройшла один з етапів приймально-здавальних випробувань на військовому полігоні Київської області перед передачею ЗСУ. Під час цього етапу випробувань перевірялась точність ведення вогню та робота бойового модулю "Штурм-М", переадає прес-служба "Укроборонпрому".

Читайте такожВипробування ґрунтовою дорогою: в Україні провели тест-драйв нового бронетранспортера БТР-3ДА (відео)

"Для цього штатна мішень була розстріляна із різних відстаней з 30-мм гармати ЗТМ-1. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу, який оснащений лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності вогню на всіх режимах вогню", - йдеться у повідомленні.

Від одиночного, до скорострільного режиму, який дозволяє робити за одну хвилину 330 пострілів, тобто за одну секунду з гармати вилітає 5 снарядів, розповіли у ДК.

Окрім того, бойовий модуль "Штурм-М" оснащений 7,62-мм кулеметом та автоматичним гранатометом, а також комплексом керованого озброєння "Бар’єр", який забезпечує бронепробиття не менше 800 мм, не враховуючи динамічний захист, на відстані до 5 км, що дозволяє знищувати будь-яку бронетехніку противника.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня бойові модулі "Шквал” та "Стілет", які призначені для озброєння глибоко модернізованої БМП, пройшли порівняльні заводські випробування на одному з військових полігонів Житомирської області.