Суд зобов'язав Кабмін відновити розгляд заявки Yuzgaz по Юзівській площі

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Кабміну про відмову нідерландської компанії Yuzgaz B. V. у праві на отримання частки інвестора (90% участі в проекті) згідно з договором про спільну діяльність для подальшої розвідки і видобутку сланцевого газу на Юзівській площі (Харківська та Донецька області).

Про це повідомляється в постанові суду від 20 березня 2017 року, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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"Адміністративний позов Yuzgaz B. V. задовольнити в повному обсязі. Визнати протиправним та скасувати пункт 7 Рішення з окремих питань, оформленого протоколом Кабінету Міністрів від 02.11.2016 року. Визнати протиправними дії Міністерства енергетики та вугільної промисловості про відмову в відступлення прав і обов'язків по Юзівській угоди на запит "Надра Юзівська" і компанії Yuzgaz B. V.", - йдеться в тексті постанови.

При цьому, суд зобов'язав Кабмін продовжити розгляд заявки Yuzgaz b.v. і "Надра Юзівська".

Згідно з повідомленням, вимоги позивача були обґрунтовані тим, що оспорюване рішення не відповідає вимогам Закону України "про угоди Про розподіл продукції" та "Про Кабінет Міністрів України".

"Також відсутнє необхідне обґрунтування відмови Кабміну у відповідь на запит компаній "Надра Юзівська" і Yuzgaz B. V.", - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2016 року нідерландська компанія Yuzgas B. V. виграла конкурс на реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі на сході України, де раніше планувала займатися видобутком нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell.

Yuzgas у разі затвердження урядом її як учасника угоди про розподіл продукції могла отримати в проекті частку в розмірі 90%, а частка держкомпанії "Надра Юзівська" скоротилася до 10% зі 100%. На початку серпня представники Yuzgas B. V. відзначали, що протягом 5 років готові інвестувати 200 мільйонів доларів в геологічну розвідку сланцевого газу на Юзівській площі. За словами директора Yuzgas B. V. Ярослава Кінаха, його компанія мала намір залучити для проведення геологорозвідки на Юзівській площі міжнародну нафтосервісну компанію Schlumberger.

На початку листопада 2016 року Кабмін не підтримав інвестиційну програму розвитку Юзівської площі і відмовив нідерландської компанії Yuzgaz B. V. участь в угоді про розподіл продукції на цій ділянці.