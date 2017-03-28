САП допомогла Фірташу узаконитися на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті – голова Центру протидії корупції

Недбалість прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) унеможливила повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) у повну власність держави.

Про це у своєму блозі на УП написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Шабунін нагадав, що ЗТМК володіють держава через Фонд держмайна (51%) і Фірташ через кіпрську компанію Tolexis Trading Ltd (49%). Фірташ отримав свою частку комбінату завдяки тому, що обіцяв вкласти в розвиток унікального комбінату понад 110 млн доларів.

"Інвестиції та модернізація були в основі договору про заснування. Однак Фірташ поставив на чолі підприємства своє керівництво, і більшість з грошей пішли не на модернізацію, а в офшори", - пише експерт.

За його словами, невиконання зобов'язань Tolexis Trading Ltd - достатня підстава для розірвання договору, чим і повинен був зайнятися САП.

"У грудні 2016 року САП подає позов до ЗТМК на розірвання договору про заснування компаній у зв'язку з істотним порушенням вимог договору одним із учасників - компанією Tolexis Trading Limited", - заявив Шабунін.

16 грудня 2016-го Господарський суд Києва повертає позовну заяву САП, тому що прокурори не доклали квитанцію про сплату судового збору.

10 січня 2017-го Господарський суд Києва вдруге повертає позовну заяву САП, тому що прокурори забули, що потрібно прикласти оригінал, а не копію квитанції про сплату судового збору.

21 січня Господарський суд Києва встановлює, що САП неправильно визначили підсудність і справу повинен розглядати Господарський суд Запорізької області - за місцем реєстрації відповідача, тобто ЗТМК.

15 лютого Господарський суд Запорізької області повертає позовну заяву, тому що САП неправильно визначив відповідача.

Шабунін заявив, що САП подав апеляцію на це рішення і сьогодні апеляційна інстанція повернула справу на розгляд назад - до господарського суду Запорізької області.

"Поки САП протягом трьох місяців допускає одне процесуальне порушення за іншим, ЗТМК в січні подає позов до свого засновника Tolexis Trading Ltd з вимогою виконати зобов'язання за установчим договором з модернізації та погашення боргів", - заявив Шабунін.

"Оскільки менеджмент на ЗТМК - фірташівський, цей позов не спроба встановити справедливість, а спроба легалізації схеми, коли суд "спише" недобросовісному співвласнику ЗТМК всі борги та анулює обіцянки, закріплені в установчому договорі", - повідомив голова ЦПК.

"Так і сталося. 13 січня суд приймає позовну заяву до розгляду та призначає засідання на 1 лютого, але на нього не з'явився представник Фонду держмайна, який є третьою стороною в процесі і засідання перенесли", - пише він.

Експерт зазначає, що 16 лютого суд виніс рішення на користь Tolexis Trading Ltd, відхиливши позовні вимоги ЗТМК. Рішення з'явилося в реєстрі 2 березня. Термін на подачу апеляції минув 6 березня.

"Рішення від 16 лютого фактично бетонує Tolexis Trading Ltd як добропорядного співвласника ЗТМК. Обставини, встановлені в рішенні цього суду, вже не потребують доказування в іншому суді. Це означає, що 16 лютого 2016 року встановлено відсутність порушень установчого договору з боку Tolexis Trading Ltd, а отже, поки немає підстав розривати цей договір у примусовому порядку ", - написав Шабунін.

"Назар Холодницький, керівник САП, публічно заявив, що бере на себе повну відповідальність за помилки і недогляди своїх процесуальних керівників у справі ЗТМК", - підсумував голова ЦПК.