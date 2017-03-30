"Київський картонно-паперовий комбінат" відзначає 35-річчя

30 березня 2017 року ПрАТ «Київський картонно–паперовий комбінат» (входить в австрійсько-німецьку групу Pulp Mill Holding), флагман целюлозно–паперової галузі України, відзначає 35-у річницю виробничої діяльності.

До знаменної ювілейної дати працівники підприємства підійшли з добрими виробничими та фінансово – економічними показниками, що здобуті сумлінною, злагодженою і професійною працею усього трудового колективу.

Підприємство дотримується власних традицій і відзначаючи чергову річницю демонструє успішний розвиток і турботу про своїх співробітників, яких сьогодні налічується понад 2 500 осіб.

«Залишатися лідером галузі – непросте завдання, проте комбінат із честю справляється з поставленими завданнями. І це, передусім, завдяки нашим співробітникам, адже їх професіоналізм та досвід дає нам змогу не зупинятися на досягнутому та рухатись уперед. Своє 35-річчя ми присвячуємо, звичайно ж, їм» — так прокоментував подію директор з якості та стратегічного розвитку Олександр Петрович Яковина.

В Обухові Київський КПК — містоутворююче та соціально важливе підприємство, яке переробляє макулатуру та виготовляє із вторинної сировини високоякісну, екологічно чисту продукцію. Комбінат є одним з найбільших корпоративних платників податків в Обухові та Київській області. У загальному випуску целюлозно-паперової продукції в Україні частка комбінату становить близько 30%. Майже кожен житель України щодня бачить та використовує продукцію комбінату. Це готові вироби санітарно-гігієнічного призначення (туалетний папір, серветки, рушники торгових марок «Обухів 65», «Диво», MyLova, Soffione). Продукція широкого вжитку упакована в ящики із гофрованого картону виробництва Київського КПК. Всі найбільші друкарні країни використовують коробковий картон комбінату для виробництва упаковки харчових продуктів, побутової хімії, косметичних товарів, медикаментів. Послугами підприємства користуються понад 700 великих компаній.