В Китаї знайшли найбільший у країні золотоносний рудник - запаси оцінили в $22 мільярди

Найбільший за всю історію Китаю золотоносний рудник знайдений на сході країни.

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Як повідомляє агентство China News з посиланням на компанію Shandong Gold Group, його запаси попередньо оцінюються в $22 млрд, передає Прайм.

Запаси родовища становлять близько 382 тонн золота. Родовище виявили у 2017 році в містечку Сілін на півострові Цзяодун в провінції Шаньдун.

Агентство відзначає, що запаси дорогоцінного металу простягаються на відстань близько двох кілометрів, товщина шару становить 67 метрів. Приблизний вміст золота в породі - 4,52 грама на тонну.

У випадку, якщо новий рудник буде працювати з щоденною продуктивністю 10 тисяч тонн, то він зможе працювати без зупинки на повній потужності протягом 40 років.