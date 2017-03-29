Україна втратила контракт на поставки БТР до Таїланду - ЗМІ

Під час оборонної виставки LIMA-2017,щопройшла в Лангкаві (Малайзія), армія Таїланду підписала контракт з китайським зовнішньоторговельним об'єднанням Norinco на придбання 34 нових китайських бронетранспортерів ZBL09 - повних аналогів українських БТР-3Е, що раніше поставлялися в Таїланд, передає Auto-Consulting.

Зазначається, що вартість закупки БТР складає 59,325 млн бат (1,695 млн дол.) за одиницю. Таким чином, загальна вартість закупівлі БТР складає 2,01705 млрд бат (57,63 млн дол.).

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Крім того, з китайською стороною укладено угоду вартістю 400 млн бат (близько 11,4 млн дол.) на модернізацію бронетанкоремонтного підприємства армії Таїланду для організації на ньому ремонту бронетехніки китайського виробництва танків типу 85 і закупки танків VT4 і БТР ZBL09.

"Китайський танк VT4 Таїланд також вирішив купувати замість українського "Оплот", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що китайський БТР ZBL09 маловідомий на світовій арені. До цього подібні БТР поставлялися на експорт тільки один раз - до Венесуели в кількості 40 шт.

Українські БТР-3Е1 виробництва Київського бронетанкового заводу поставлялися в Таїланд за контрактами 2007 та 2011 років. Однак ці поставки від самого початку супроводжували різні скандали. У кінцевому підсумку, як стверджують ЗМІ, тайські збройні сили вирішили переорієнтувати основні закупівлі бронетехніки у китайських постачальників.

Одразу після появи в ЗМІ інформації про можливий зрив контракту на постачання БТР УНІАН звернувся до прес-служби "Укроборонпрому". Однак прес-служба категорично відмовилася коментувати цю інформацію, вимагаючи надіслати письмовий запит.

"Давайте запит. У нас є 5 чи 30 днів на відповідь", - заявили УНІАН у прес-службі.