В "Укроборонпромі" спростували інформацію про зрив контракту на постачання БТР до Таїланду

Державний концерн "Укроборонпром", який об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу України, за добу після появи в ЗМІ інформації про зрив контракту з Таїландом на поставку українських бронетранспортерів підготував і розмістив на своєму сайті прес-реліз, що така інформація не відповідає дійсності.

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При цьому прес-служба держконцерну зазначила, що українські бронетранспортери БТР-4Е виробництва "Укроборонпрому" успішно пройшли процес стандартизації і можуть бути закуплені армією Таїланду.

"Зараз триває переговорний процес щодо закупівлі БТР-4Е королівської армії Таїланду, відповідне рішення буде прийнято протягом 2017-2018 років", - додали в прес-службі.

Також "Укроборонпром" зазначив, що сьогодні в Таїланді завершилися масштабні навчання із залученням техніки українського виробництва, зокрема, танків і бронетранспортерів держконцерну, які показали дуже хороші результати і були високо оцінені керівництвом армії Таїланду, присутнього на навчаннях.

Крім того, в прес-службі підкреслили, що за більш ніж десятирічну співпрацю між країнами армія Таїланду закупила та успішно експлуатує понад 200 одиниць військової техніки українського виробництва і за цей час Україна не отримала жодної претензії про несправності техніки.

У зв'язку з цим у прес-службі "Укроборонпрому" підкреслили необхідність перевірки даних, поширення яких може завдати іміджеві втрати України на міжнародній арені.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили про те, що Україна втратила Таїланд як основного покупця своїх бронетранспортерів на світовому ринку, оскільки під час оборонної виставки LIMA-2017 армія Таїланду підписала контракт з китайським зовнішньоторговельним об'єднанням Norinco на придбання 34 нових китайських бронетранспортерів, які є повними аналогами українських Бтрів, раніше поставлялися в Таїланд.

Після появи в ЗМІ інформації про можливий зрив контракту на поставку БТР УНІАН звернувся до прес-служби "Укроборонпрому". Однак прес-служба відмовилась коментувати цю інформацію, вимагаючи надіслати письмовий запит, що і було зроблено агентством.

Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" було підписано в 2011 році, загальна вартість - близько 250 мільйонів доларів. Постачання танків за даним контрактом з Таїландом здійснюються з систематичними порушеннями узгоджених між країнами графіків.

Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складності виробництва танків "Оплот" і залучило до виробництва приватні підприємства.