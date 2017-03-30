Сальвадор першим у світі повністю заборонив видобуток рудних копалин - ЗМІ

Сальвадор першим у світі повністю заборонив видобуток рудних корисних копалин, щоб не допустити забруднення і виснаження запасів питної води, повідомляє Росбалт.

Як нагадує The Financial Times, компанії тривалий час добивалися доступу до родовищ золота на півночі Сальвадора, підрозділ канадсько-австралійської Oceana Gold навіть подавала позов в Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів (ICSID) — арбітражна установа групи Світового банку.

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Тим не менш, Законодавча асамблея Сальвадора прийняла закон, який перетворив мораторій на розробку в повноцінний заборона, більшістю в 69 голосів з 84. На підтримку цієї ініціативи виступали посадові особи і вчені, професійні лобісти, і католицька церква. При цьому закон не зачіпає видобуток вугілля, солі, роботу каменоломень, повідомляє "Фінмаркет".

У Сальвадорі, який є найменшою державою Центральної Америки, рівень забруднення навколишнього середовища - один з найвищих в регіоні (другий після Гаїті), а доступність питної води - найнижчий, свідчать дані ООН.

"Гірництво - та галузь, першою і основною жертвою якої є вода. У разі Сальвадора це питання життя і смерті", - стверджує експерт з гірничорудної галузі Андрес Маккінлі з Центральноамериканського університету в Сан-Сальвадорі.

Разом з тим, Сальвадор відчайдушно потребує нових джерелах доходів, указують економісти. Як очікується, відношення держборгу до ВВП до кінця поточного року перевищить 60%. Влада країни ведуть переговори з Міжнародним валютним фондом про кредитної лінії.

Галузеві експерти не вважають, що досвід Сальвадору в найближчому часі буде повторений в інших країнах в повному обсязі, додає The New York Times. Однак така заборона може стати прикладом для малих народів і регіонів з проблемною екологією.