Індекс ділової активності в промисловості Китаю досяг максимуму за п'ять років

Індекс ділової активності (PMI) в промисловому секторі економіки Китаю в березні несподівано зріс до максимального за п'ять років значення, свідчать дані державного статистичного бюро Китаю.

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У березні PMI становив 51,8 пункту проти 51,6 пункту в лютому, при цьому експерти очікували, що показник в березні збережеться на рівні 51,6 пункту. Він також виявився найкращим з квітня 2012 року, передає Прайм.

"Промисловий сектор продовжує зберігати стабільну тенденцію зростання", - йдеться в повідомленні госстатбюро.

Індекс ділової активності (PMI) у невиробничому секторі економіки Китаю в березні прискорився до 55,1 пункту, ставши максимальним значенням з травня 2014 року.

У березні PMI у сфері послуг опинився на 0,9 пункту вище, ніж у лютому, коли показник сповільнився до 54,2 пункту.

Значення показника вище 50 пунктів свідчить про зростання активності, нижче - про її спад.

Уряд Китаю підтримує сферу послуг, щоб компенсувати спад в таких традиційних галузях, як важка промисловість. За підсумками 2016 року частка сфери послуг становла 51,6% від обсягу ВВП країни, що стало рекордом для Китаю.