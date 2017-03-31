Гройсман: Росія продає продукцію захоплених підприємств в треті країни і фінансує бойовиків

Росія продає продукцію захоплених українських підприємств в зоні проведення АТО в треті країни і фінансує за виручені кошти свою армію і бойовиків на Донбасі.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві.

«Блокада дала змогу росіянам захопити ці підприємства й отримати 100% продукції цих підприємств. 100% вугілля, 100% металу, які зараз Росія перепродує на ринках третіх країн. Кому йдуть ці гроші? В який бюджет? Це десятки мільярдів. Куди Росія спрямовує їх? Хіба не на підтримку своїх військ? Хіба не на підтримку бойовиків, на їх озброєння і все інше? От вам і вся формула», - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман вчергове наголосив, що дії активістів - учасників торговельної блокади, яка перекрила залізничне сполучення з окупованими територіями і не дозволила вивозити звідти українську продукцію і ресурси, зіграли на руку Росії.

«Я не виключаю, що в блокаді брало участь багато людей, взагалі їх там було кілька сотень, але я не виключаю, що серед цих кількох сотень людей були патріоти, які відкрито, думаючи, що вони борються за Україну, насправді приїхали передати привіт росіянам і сказати «ми тут трохи посидимо, а ви крадіть». Так воно і сталося. Одні сиділи на рейках, а інші вкрали. І тому Україна зазнала втрати 1% зростання ВВП. А знаєте, що це? Це сотні мільярдів гривень, які мали виробити українську продукцію», - наголосив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, у січні ветерани АТО і ряд народних депутатів заблокували залізничні колії, по яких з окупованих районів в Україну надходило вугілля антрацитної групи, у зв'язку з чим Кабінет міністрів ввів надзвичайні заходи в електроенергетиці.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Раніше Гройсман заявляв про погрози блокади для стабільної роботи металургії та паливно-енергетичного комплексу України.