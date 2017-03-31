Дніпровський металургійний комбінат зупинив виробництво

Дніпровський металургійний комбінат, що входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (Кам'янське, Дніпропетровська область), зупинив основні агрегати та обладнання через припинення поставок коксу і дефіцит обігових коштів.

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Як повідомили УНИНАН в прес-службі підприємства, наказ про «гарячу» консервацію обладнання комбінату підписаний генеральним директором ДМК В'ячеславом Мосьпаном 30 березня.

Начальники структурних підрозділів зобов'язані зупинити обладнання, після цього забезпечити її схоронність, а також забезпечити мінімальне споживання всіх видів енергоресурсів.

Змінний персонал переводиться на денний графік роботи. Співробітники комбінату будуть прибирати робочі місця, виробничі майданчики і території. На даний момент працівникам виплачується заробітна плата в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Дніпровський металургійний комбінат почав диверсифікацію поставок коксу через блокаду в зоні АТО і припинення відвантажень від Алчевського коксохімічного заводу. ДМК почав купувати кокс в компанії «ЄВРАЗ Южкокс» і польських компаній. Тоді підприємство заявляло, що через нестачу обігових коштів і високу вартість коксу поставки сировини є неритмічними.

Довідка УНІАН. Дніпровський металургійний комбінат (Дніпропетровська обл.) спеціалізується на виробництві чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі та профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготовки для залізничного транспорту. Свою продукцію підприємство поставляє в Німеччину, Італію, Бельгію, Китай, країни СНД і Близького Сходу.

«Алчевський коксохімічний завод» спеціалізується на виробництві кам'яновугільного доменного коксу, смоли, вугільної шихти, бензолу, сульфату амонію. Підприємство експлуатує п'ять коксових батарей і входить у трійку найбільших виробників коксу в Україні. Частка «Алчевськкоксу» в загальноукраїнському обсязі виробництва коксу становить близько 12%.

Комбінат і коксохім входять до складу активів російської корпорації «Індустріальний союз Донбасу».